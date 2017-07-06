Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

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Москва, 6 июля. На следующей неделе в Москву вернется теплая летняя погода, заявили специалисты российского Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что дожди и порывистый ветер в столице на следующей неделе сохранятся, однако температура воздуха заметно возрастет.

«Хотя ночи еще будут прохладными, после полудня в понедельник прогнозируется 18–23, во вторник 20–25, — цитирует специалистов Гидрометцентра интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Вместе с тем погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром».

Они также отметили, что традиционное лето придет в Москву в середине этого месяца.

Ранее из прогнозов синоптиков стало известно, что 7 июля станет самым холодным днем месяца в Москве.