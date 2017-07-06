Путин и Карякин обсудили будущее шахмат в России

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Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие шахмат в России с чемпионом мира 2016 года по блицу Сергеем Карякиным.

О прибытии шахматиста в Ново-Огарево главу государства предупредил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сергей Александрович здесь», — сообщил он. Путин встретил чемпиона с улыбкой. При этом сам Карякин выглядел немного взволнованным.

В ходе встрече он поблагодарил самого молодого гроссмейстера за развитие этого вида спорта и предложил поговорить о том, «что можно сделать дополнительно». В частности, они обсудили лагерь для одаренных детей "Сириус", где тоже занимаются шахматами. Карякин сообщил, что бывал там и даже мимоходом встречался с российским лидером.

Был поднят и вопрос развития шахматного движения в регионах. Гроссмейстер пригласил Путина в недавно открытый шахматный клуб на Гоголевском бульваре. «У нас шахматная школа очень хорошая», — сказал в ответ Путин, пообещав условиться о соответствующем визите.