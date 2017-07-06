Глава Литвы предложила Трампу приравнять кибератаки к нападению на члена НАТО

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Варшава, 6 июля. Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила внести правки в пятую статью Вашингтонского договора, согласно которым кибератаки будут предусматривать коллективный ответ, как на нападение на члена НАТО.

Глава Литвы Даля Грибаускайте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Варшаве изложила свое видение вопросов, касающихся сферы безопасности.

«Для Литвы и других стран-членов важным шагом стало бы включение киберобороны в пятую статью Вашингтонского договора», – сказала она.

По словам Грибаускайте, странам-участницам военно-политического блока «необходим более быстрый и эффективный» Североатлантический альянс. Напомним, что в мае государственные информационные системы и компьютеры частных пользователей из 90 стран мира были атакованы вирусом-вымогателем Wanna Cry. Следующая волна кибератак с гораздо меньшим охватом была вызвана вирусом Petya.