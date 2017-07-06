Хама: «Ястребы пустыни» зачистили позиции ИГ на востоке провинции
Хама, 6 июля. Бригада «Ястребы пустыни» создают буферную зону для обеспечения безопасности линий поставок САА.
Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что элитная бригада «Ястребы пустыни» ведет операцию по зачистке последних отрядов боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в центральных районах САР.
Механизированные подразделения элитной бригады прочесывают восточные районы Хамы, отмечается, что армейцы активно используют танки Т-72, которые прошли модернизацию и способны использовать противотанковые управляемые ракеты. Это позволяет эффективно уничтожать бронетехнику и укрытия исламистов.
* Организация запрещена на территории РФ.