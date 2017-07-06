Следователи Москвы проверяют информацию о черном Mercedes, преградившем дорогу скорой
В Избранное
Москва, 6 июля. Московские следователи проверяют информацию о черном Mercedes, который преградил дорогу машине скорой помощи, спешившей на вызов.
«В социальных сетях получила распространение видеозапись о воспрепятствовании движению машины скорой медицинской помощи. Из видеозаписи следует, что припаркованная машина возле одной из столичных поликлиник помешала проезду медиков», — отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает портал Дни.ру, машина принадлежит правительству Москвы. Представители столичной мэрии пока никак не комментируют инцидент.