Путин уволил главу ГУФСИН по Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 6 июля. Президент России отправил в отставку главу ГУФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова, говорится в указе, подписанном главой государства.

Президент России указом отстранил от должности Смирнова, а также еще семерых генералов МВД, МЧС и ФСИН. Документ, подписанный Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

По некоторым данным, Смирнова сняли с самолета Ростов-на-Дону — Тель-Авив. После этого глава ФСИН в Ростовской области был помещен под домашний арест, сообщают источники.

Его обязанности временно исполняет полковник внутренней службы Дмитрий Молоков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.

Ранее Путин отправил в отставку главу МЧС в Свердловской области.