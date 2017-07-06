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Путин уволил главу ГУФСИН по Ростовской области
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    Путин уволил главу ГУФСИН по Ростовской области

    17:12  6 Июля 2017
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    Путин уволил главу ГУФСИН по Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 6 июля. Президент России отправил в отставку главу ГУФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова, говорится в указе, подписанном главой государства.

    Президент России указом отстранил от должности Смирнова, а также еще семерых генералов МВД, МЧС и ФСИН. Документ, подписанный Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

    По некоторым данным, Смирнова сняли с самолета Ростов-на-Дону — Тель-Авив. После этого глава ФСИН в Ростовской области был помещен под домашний арест, сообщают источники.

    Путин уволил главу ГУФСИН по Ростовской области

    Его обязанности временно исполняет полковник внутренней службы Дмитрий Молоков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.

    Ранее Путин отправил в отставку главу МЧС в Свердловской области.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин
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