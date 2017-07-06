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Поступающие в магистратуру россияне получат отсрочку от армии
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    Поступающие в магистратуру россияне получат отсрочку от армии

    18:03  6 Июля 2017  /обновлено: 18:03  06 Июля 2017
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    Поступающие в магистратуру россияне получат отсрочку от армии

    Москва, 6 июля. Сенатор Франц Клинцевич предлагает запретить забирать в армию выпускников бакалавриата, которые собираются поступать в магистратуру. Он предложил внести соответствующие изменения в законодательство.

    На данный момент выпускники бакалавриата получают звание младшего лейтенанта в начале июня одновременно с окончанием вуза. Экзамены в магистратуру начинаются только через месяц, а зачисление происходит ближе к сентябрю. К этому моменту многих бакалавров уже забирают в армию, и они не могут продолжить обучение.

    «Молодых людей, которые ещё не получили диплом, но находятся в призывном возрасте, забирают в армию. И приходится им прятаться от военкоматов, чтобы просто получить возможность продолжить обучение. Почему это происходит? Из-за несовершенства законодательства», — заявил сенатор.

    По его словам, военкоматы часто не обращают внимания на справку из вуза, поскольку молодые люди с высшим образованием очень востребованы в армии. Клинцевич считает, что призывать выпускников в Вооруженные силы можно только после неудачной сдачи экзаменов в магистратуру, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #клинцевич #армия #бакалавриат
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