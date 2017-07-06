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Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря
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    Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

    16:59  6 Июля 2017
    598

    Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

    Киев, 6 июля. Александр Немчин, генеральный директор консорциума «Компания инновационных технологий», входящего в «Укроборонпром», заявил на публичной пресс-конференции корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) и десяткам других журналистов, что Украина располагает необычайно эффективным оружием. Применение секретного резонансного оружия, по мнению академика, быстро разрешит войну на Восточном фронте в пользу Украины. 

    «У нас есть несколько предложений серьезнейших технологий, аналогов которым в мире нет. Эти технологии могли бы помочь очень быстро закончить войну на Востоке. Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря. Собирают оружие и война закончена. Это я говорю про идеальный конечный результат, к которому в принципе нужно стремиться. И такая техника и предложения у нас есть. Мы это все разработали еще в 1988 году. Россия, конечно, все те результаты забрала, но, тем не менее, и в США, и в России такие серьезные исследования идут. Вы знаете, это так называемое резонансное оружие. Но я подробности рассказывать не могу, но оно реальное. Но куда с такими барыгами-ворюгами (из «Укроборонпрома»)», - заявил специалист.

    При этом собственно пресс-конференция была созвана в агентстве УНИАН, чтобы обвинить чиновников «Укроборонпрома» в развале оборонной промышленности Украины. 

    «Молодежь уезжает в США, Канаду, Германию, потому что они не видят здесь перспектив. Чиновники разгромили многие предприятия консорциума. Они придумали абсолютно коррупционную и незаконную схему так называемой квалификации предприятий, которые могут работать с предприятиями «Укроборонпрома». Так, в нашей работе (по разработке РЛС 36Д6 («Кольчуги»)) участвовало 5 докторов наук, 20 кандидатов наук, 2 академика. И меня какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать? Причем по непонятным размытым критериям», - возмутился академик украинской академии наук.

    Кроме того, Александр Немчин рассказал, что чиновники «Укроборонпромома» незаконно продают в США документацию и сами станции радиотехнической разведки «Кольчуга». 

    «ТОО «Компания инновационных технологий» является собственником изобретенимй, которые защищены патентами. Все РЛС 36Д6 («Кольчуги»), произведенные «Укроборонпромом», являются контрафактными, при этом у них есть договор от 02.11.2016 года с ДП СЗТФ «ПРОГРЕСС», условиями которого предусмотрено продажа РЛС в США. Причем договор действует до 2021 года. Таким образом «Укроборонпром» обманывает своих партнеров из США, когда утверждает что все вопросы с использованием прав на интеллектуальную собственность решены. Интересно, а в США знают, что покупают контрафактную продукцию, что поступают незаконно?», - удивился Немчин, призвав журналистов широко распространить эту информацию.

    Справка

    Проектирование станции радиотехнической разведки «Кольчуга» началось в 1980 году в Курском военном институте. Позже, в 1987 году производство продолжилось на донецком заводе «Топаз». В 1990 году на Украине было около 20-ти радиотехнических станций «Кольчуга». В начале 2000 года Украина начала экспортировать радиотехническую станцию за рубеж. В 2016 году кабинет министров Украины передал ранее базировавшийся в Донецке завод «Топаз» из сферы управления Министерства экономического развития и торговли в состав государственного концерна «Укроборонпром», часть предприятия и произведенной для украинской армии техники была доставлена на подконтрольную украинским властям территорию.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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