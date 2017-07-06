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Мечты о НАТО — просто поза: Царев о стремлении Украины вступить в альянс
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    Мечты о НАТО — просто поза: Царев о стремлении Украины вступить в альянс

    18:06  6 Июля 2017
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    Мечты о НАТО — просто поза: Царев о стремлении Украины вступить в альянс

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в блоке НАТО. О столь радостном для киевского режима событии Порошенко сообщил на своей странице в Facebook. Гарант украинской конституции также добавил, что страну ждет активная работа по реформированию секторов безопасности и обороны, которые приведут Украину в военно-политический блок.

    Бывший заместитель главы парламентской фракции Партии Регионов, кандидат на пост президента Украины на досрочных выборах 2014 года Олег Царев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Порошенко находится в сложной внутриполитической ситуации и пытается спастись очередными обещаниями.

    «Рейтинг Порошенко на Украине стремительно падает, и ему в этой ситуации нужна поддержка ультрапатриотической аудитории — украинских радикалов. Все его заявления и инициативы нацелены на то, чтобы получить поддержку и выглядеть как главный русофоб. Он уже забыл, как пообещал провести в стране референдум по вступлению в НАТО. Я не исключаю, что референдум все-таки будет, поскольку люди устали от войны и для многих из них членство в НАТО – это возможность закончить ту войну, которая идет на юго-востоке страны», — комментирует для ФАН Олег Царев.

    Олег Царев

    Другое дело, что в НАТО Украину никто не ждет. Вопрос о присоединении страны к военно-политическому блоку поднимался и откладывался бесчисленное количество раз, сопровождаясь скандалами и срывом работы украинского парламента. Так, в 2014 году Рада отказалась от внеблокового статуса Украины. 2 февраля 2017 года президент Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил о намерении провести референдум по присоединению к Североатлантическому альянсу, а 8 июня 2017 года Верховная рада одобрила законопроект №6470, в котором закрепила достижение членства Украины в НАТО вместо достижения критериев, необходимых для членства в блоке.

    НАТО уничтожит Украину: стремление Порошенко в альянс обойдется украинцам в миллиарды долларов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Украина еще очень нескоро может оказаться в рядах членов альянса, а ряд экспертов подразумевают под словом «нескоро» минимум 20 лет. Несмотря на это, Порошенко считает, что если к 2020 году он подтянет вооруженные силы к критериям НАТО, то в блоке его примут с распростертыми объятиями.

    С февраля 2016 года иностранные инструкторы пытаются переучить командный состав украинской армии на натовский стандарт, но, как отмечается в отчетах, военные не смогли «отказаться от архаичного и централизованного управления войсками в советском стиле». Также среди недостатков украинских военных западные инструкторы отметили «высокую степень бюрократизированности и неприятие новшеств на высшем уровне командования», а также «непонимание украинскими офицерами концептуальной разницы между боевой задачей и целью операции».

    «Понимаете, для Порошенко не важен конечный результат, ему не важно, возьмут ли страну в Евросоюз, главное – декларировать стремление уйти подальше от России. Важно не вступление в НАТО, а демонстрация устремленности в альянс. Это треп ради трепа, очередные заявления, очередной закон, который не имеет ни практического применения, ни смысла», — говорит Олег Царев. — Понятно, что вступление в НАТО сейчас невозможно, но эта власть сделает все, чтобы заручиться поддержкой чиновников из альянса».

    Иностранные инструкторы пытаются переучить командный состав украинской армии

    Также непонятно, каким образом Киев собирается реформировать сектора безопасности и обороны. Украина находится на грани полного банкротства. Экономика в упадке, фактически все предприятия, которые могли бы производить военную технику и оружие, разорены или закрыты, а большинство заводов имели контракты с Россией. Реформы, которые затеял Порошенко, обойдутся украинцам в миллиарды долларов.

    Украина уже понесла убытков на 50 миллиардов долларов, ведя войну с собственным народом в Донбассе. Как подсчитал замминистра обороны Украины Иван Руснака, в 2014 году Киев ежедневно тратил на войну с ДНР и ЛНР 3–5 миллионов долларов. В 2017 году бюджет на усиление обороноспособности составляет около 5% ВВП: это закупка и производство нового вооружения, закупка амуниции для солдат, обучение кадров и питание. Отметим, что Киев с 2014 года регулярно анонсирует запуск нового вооружения, однако дело не пошло дальше выставочных образцов. Разве что под стандарты НАТО украинским военным инженерам придется подгонять старенькие советские танки, пригнанные из зоны Чернобыльской АЭС.

    Автор: Алиса Яковлева
    #днр #киев #евросоюз #донбасс #украина #порошенко #лнр #нато #рада #царев #руснака #танки
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