Навстречу саммиту G20: новую Nokia 3310 украсили Путин и Трамп в золоте

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Москва, 6 июля. Caviar выпустила коллекционный телефон Nokia 3310 с дизайном, посвященным предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба российско-итальянской ювелирной компании.

«Как и весь мир, мы замерли в ожидании разговора Путина и Трампа. В любом случае, этот момент станет исторической вехой, поэтому мы подготовились к нему созданием коллекционного телефона», — приводит слова представителя бренда «Лента.ру».

Корпус телефона выполнен из титана и украшен узорами «дамасская сталь». На крышке разместили барельеф с изображениями Путина и Трампа. Также на аппарате присутствует надпись «G20 GERMANY 2017».

Модель уже доступна для предзаказа. Стоимость коллекционной Nokia 3310 составляет 149 тыс. рублей.

Напомним, первая встреча лидеров России и США планируется на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ждут установления рабочего диалога между главами государств.