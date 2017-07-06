Украина возбудит уголовное дело о госперевороте по заявлению Януковича

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Киев, 6 июля. Генпрокуратура Украины планирует открыть уголовное дело по факту госпереворота 2014 года, приняв заявление экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Зарегистрируем уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры, изучим и примем законом обоснованное решение», — отметил он.

Луценко также подчеркнул, что расследование будет проводиться без его контроля, чтобы прокуратуру не заподозрили в предвзятости.