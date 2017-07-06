Планировавший теракт в Дюссельдорфе пособник ИГ сознался в убийстве военного ВС Сирии

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Берлин, 6 июля. Основной обвиняемый в планировании террористического акта в городе Дюссельдорф на заседании немецкого суда признался в убийстве военного ВС Сирии во время боевых действий в Арабской республике.

Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в четверг сообщила, что подсудимый Салех А. сознался в убийстве военнослужащего. По его словам, в то время он еще не состоял в ИГ*. Как отметил обвиняемый, убийство снайпера сирийской армии было «необходимостью», так как тот застрелил семерых его товарищей, в том числе двух братьев. В связи с этим Салеха обвинили в предумышленном убийстве.

Напомним, ранее боевики ИГ обратились к своим сторонникам в Великобритании с призывом организовать нападение на Уимблдонский турнир, подобное террористической атаке во время концерта Арианы Гранде в Манчестере.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.