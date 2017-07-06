ДНР не знает о судьбе 77 пленных ополченцев Донбасса

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Донецк, 6 июля. Власти Донецкой народной республики не знают, где Киев содержит 77 пленных ополченцев Донбасса. Об этом заявила обудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она пояснила, что Киев отказывается предоставлять информацию о месте содержания 77 сторонников ДНР. что дает основания

«У меня есть все основания полагать, что более 77 человек, которые находятся на территории Украины, их или нет в живых, или они находятся в тайных тюрьмах», — заявила Морозова.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Киев отказывается признавать документы Международного Комитета Красного Креста и мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, о статусе и местонахождении военнопленных.

Накануне в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. В ходе переговоров делегации России, ДНР и ЛНР покинули заседание, выразив протест против неконструктивной позиции Киева по вопросу обмена пленными, передает URA.RU.