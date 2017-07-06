Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Школьник случайно застрелил приятеля из ружья деда в Новосибирске
Сирия эксклюзив
Сирия: США обломают зубы об Асада, и «химическое шоу» им не поможет — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: США обломают зубы об Асада, и «химическое шоу» им не поможет — эксперт

    17:54  6 Июля 2017
    554

    Сирия: США обломают зубы об Асада, и «химическое шоу» им не поможет — эксперт

    Запад устраивает очередное «химическое шоу» вокруг якобы использования силами президента Сирии Башара Асада отравляющих боевых веществ, в том числе газа, аналогичного зарину, в провинции Идлиб 4 апреля этого года. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на основе очередного доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в Сирии. Все эти ритуальные пляски направлены на свержение Башара Асада, но у главного «интересанта» такого развития событий — Соединенных Штатов — ничего не выйдет, в первую очередь благодаря позиции России, считает политолог, специалист по проблемам Ближнего Востока Дмитрий Егорченков.

    Что касается доклада ОЗХО, то недоверие у российской стороны к его выводам, в частности, вызвали многочисленные пробелы и неточности, которыми изобилует документ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, по словам которого, вся эта «химическая истерика» была направлена только на то, чтобы заявить о якобы «ответственности» президента Сирии Башара Асада за применение химоружия в Идлибе.

    У российской стороны вызвано недоверие к докладам ОЗХО

    А в российском МИД прямо заявили, что очередной акт «химического шоу» — это подготовка к свержению Асада, который Западу, как кость в горле. Именно для этого поддерживаемые Западом террористы планируют в Сирии постановочные химические атаки, чтобы дать повод Соединенным Штатам ударить по вооруженным силам Сирийской арабской республики, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «По имеющейся информации сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием боевых отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

    Вся эта усердно раздуваемая шумиха вокруг якобы имевшей место химической атаки в провинции Идлиб — это действительно часть кампании, направленной против президента Сирии Башара Асада, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков. Однако, считает эксперт, все это «напрасные хлопоты», в первую очередь благодаря поддержке, которую Россия и другие союзники Башара Асада оказывают официальному Дамаску. У Запала сегодня просто нет ресурсов для свержения законного правительства Сирии, отметил собеседник ФАН.

    «Положение сирийского президента сейчас достаточно прочно, и реальной угрозы его свержения в настоящий момент не существует, — отметил Дмитрий Егорченков. — Поддержка Башара Асада внутри страны сегодня достаточно серьезная, и Запад вынужден принимать это во внимание. По состоянию на сейчас реальное свержение президента Сирии по ливийскому или иракскому сценарию возможно только в случае прямой военной агрессии стран Запада».

    Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации

    При этом эксперт подчеркнул, что речь идет отнюдь не о точечных бомбежках позиций Асада, и не о серии ударов, наподобие того, который был нанесен 7 апреля крылатыми ракетами «томагавк» с кораблей ВМС США по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

    «Развитие событий, при котором свержение Асада теоретически могло бы быть возможно, — это полномасштабное вторжение в результате серьезной наземной операции. А на это сейчас на Западе никто пойти не готов — ни американцы, ни их европейские партнеры по коалиции, как бы все они ни бряцали оружием».

    По словам эксперта, прочность положения Башара Асада обеспечивается как его поддержкой внутри страны, так и помощью союзников, в первую очередь России, которая направила в Сирию свои Воздушно-космические силы (ВКС РФ) и военных советников для борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

    «Сегодня ситуация в Сирии значительно отличается от той, которая имела место два года назад, когда подконтрольные почти напрямую американцам отряды так называемой «оппозиции» стояли всего в нескольких кварталах от президентского дворца. Сегодня, к счастью для Асада, ситуация кардинально другая. И что бы там американцы ни пытались показывать, как бы ни пытались пугать, — все это тактические игры в рамках информационной войны против сирийского руководства и против его союзников, в первую очередь против России», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олег Бекетов
    #сша #сирия #асад #химоружие #озхо #егорченков
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 1180
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1112

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2435

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2037

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9168

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3559
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        1180
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        322
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6432
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1083