Сирия: США обломают зубы об Асада, и «химическое шоу» им не поможет — эксперт

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Запад устраивает очередное «химическое шоу» вокруг якобы использования силами президента Сирии Башара Асада отравляющих боевых веществ, в том числе газа, аналогичного зарину, в провинции Идлиб 4 апреля этого года. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на основе очередного доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в Сирии. Все эти ритуальные пляски направлены на свержение Башара Асада, но у главного «интересанта» такого развития событий — Соединенных Штатов — ничего не выйдет, в первую очередь благодаря позиции России, считает политолог, специалист по проблемам Ближнего Востока Дмитрий Егорченков.

Что касается доклада ОЗХО, то недоверие у российской стороны к его выводам, в частности, вызвали многочисленные пробелы и неточности, которыми изобилует документ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, по словам которого, вся эта «химическая истерика» была направлена только на то, чтобы заявить о якобы «ответственности» президента Сирии Башара Асада за применение химоружия в Идлибе.

А в российском МИД прямо заявили, что очередной акт «химического шоу» — это подготовка к свержению Асада, который Западу, как кость в горле. Именно для этого поддерживаемые Западом террористы планируют в Сирии постановочные химические атаки, чтобы дать повод Соединенным Штатам ударить по вооруженным силам Сирийской арабской республики, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющейся информации сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием боевых отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Вся эта усердно раздуваемая шумиха вокруг якобы имевшей место химической атаки в провинции Идлиб — это действительно часть кампании, направленной против президента Сирии Башара Асада, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков. Однако, считает эксперт, все это «напрасные хлопоты», в первую очередь благодаря поддержке, которую Россия и другие союзники Башара Асада оказывают официальному Дамаску. У Запала сегодня просто нет ресурсов для свержения законного правительства Сирии, отметил собеседник ФАН.

«Положение сирийского президента сейчас достаточно прочно, и реальной угрозы его свержения в настоящий момент не существует, — отметил Дмитрий Егорченков. — Поддержка Башара Асада внутри страны сегодня достаточно серьезная, и Запад вынужден принимать это во внимание. По состоянию на сейчас реальное свержение президента Сирии по ливийскому или иракскому сценарию возможно только в случае прямой военной агрессии стран Запада».

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет отнюдь не о точечных бомбежках позиций Асада, и не о серии ударов, наподобие того, который был нанесен 7 апреля крылатыми ракетами «томагавк» с кораблей ВМС США по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

«Развитие событий, при котором свержение Асада теоретически могло бы быть возможно, — это полномасштабное вторжение в результате серьезной наземной операции. А на это сейчас на Западе никто пойти не готов — ни американцы, ни их европейские партнеры по коалиции, как бы все они ни бряцали оружием».

По словам эксперта, прочность положения Башара Асада обеспечивается как его поддержкой внутри страны, так и помощью союзников, в первую очередь России, которая направила в Сирию свои Воздушно-космические силы (ВКС РФ) и военных советников для борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

«Сегодня ситуация в Сирии значительно отличается от той, которая имела место два года назад, когда подконтрольные почти напрямую американцам отряды так называемой «оппозиции» стояли всего в нескольких кварталах от президентского дворца. Сегодня, к счастью для Асада, ситуация кардинально другая. И что бы там американцы ни пытались показывать, как бы ни пытались пугать, — все это тактические игры в рамках информационной войны против сирийского руководства и против его союзников, в первую очередь против России», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

* Организация запрещена на территории РФ.