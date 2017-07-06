Четыре человека погибли в лобовом столкновении Nissan с грузовиком на Кубани

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Краснодар, 6 июля. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодарском крае: в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека. Как стало известно, авария произошла в четверг днем между населенными пунктами Дефановка и Горский на автотрассе М-4 Дон.

По предварительной информации, водитель Nissan Almera при совершении обгона выехал на встречную полосу, после чего допустил лобовое столкновение с грузовиком ГАЗ. Несовместимые с жизнью травмы получили водитель и трое пассажиров иномарки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает «Свободная пресса».

Напомним, после ДТП с маршрутным автобусом в Твери были госпитализированы восемь человек.