Пионер конкретной музыки Пьер Анри скончался в Париже

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Париж, 6 июня. Французский композитор Пьер Анри скончался в Париже после непродолжительной болезни. Музыканту было 89 лет.

По данным местной газеты Le Monde, за жизнь Анри боролись врачи госпиталя Сен-Жозеф. Причина смерти пока неизвестна, уточняет RT.

Напомним, Пьер Анри был пионером конкретной музыки. Это направление авангардной музыки XX века, подразумевающее обработку и микширование семплов, которые получают из окружающего шума. «Симфония для одного человека», которое французский композитор написал вместе с Пьером Шеффером в 1950 году, считают одним из первых произведений этого направления.

Кроме того, Анри является автором музыки к балетам «Орфей», «Путешествие», «Вариации для двери и вздоха» и «Нижинский, клоун Божий» труппы Мориса Бежара. Он также писал сопровождение к фильмам, театральным и радиопостановкам, выставкам современных художников, а на основе его Psyché Rock был создан саундтрек к мультсериалу «Футурама».

