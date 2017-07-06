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Пионер конкретной музыки Пьер Анри скончался в Париже
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    Пионер конкретной музыки Пьер Анри скончался в Париже

    16:40  6 Июля 2017
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    Пионер конкретной музыки Пьер Анри скончался в Париже
    Париж, 6 июня. Французский композитор Пьер Анри скончался в Париже после непродолжительной болезни. Музыканту было 89 лет. 

    По данным местной газеты Le Monde, за жизнь Анри боролись врачи госпиталя Сен-Жозеф. Причина смерти пока неизвестна, уточняет RT.

    Напомним, Пьер Анри был пионером конкретной музыки. Это направление авангардной музыки XX века, подразумевающее обработку и микширование семплов, которые получают из окружающего шума. «Симфония для одного человека», которое французский композитор написал вместе с Пьером Шеффером в 1950 году, считают одним из первых произведений этого направления.

    Кроме того, Анри является автором музыки к балетам «Орфей», «Путешествие», «Вариации для двери и вздоха» и «Нижинский, клоун Божий» труппы Мориса Бежара. Он также писал сопровождение к фильмам, театральным и радиопостановкам, выставкам современных художников, а на основе его  Psyché Rock был создан саундтрек к мультсериалу «Футурама».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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