Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе

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Москва, 6 июля. Следствие вновь задержало жительницу Балашихе, которая предположительно сбила на машине 6-летнего мальчика. Об этом в четверг заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следователи просят изменить женщине меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

«Следователями задокументирован факт нарушения обвиняемой избранной меры пресечения — подписки о невыезде. В настоящее время женщина задержана», — отметила Волк.

Напомним, что жительница Балашихи 23 апреля сбила насмерть 6-летнего мальчика. Впоследствии судмедэксперты заявили, что в крови ребенка обнаружен алкоголь.