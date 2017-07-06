Составлен рейтинг самых богатых в мире супергероев из комиксов

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Сеул, 6 июля. Самым богатым среди супергероев и злодеев со всеми мира назван герой американских комиксов «Гражданская война» Черная Пантера.

Состояние Черной пантеры составляет 500 миллиардов долларов. Этот герой стал лидером топа самых богатых персонажей комиксов. Второе место досталось принцу Атлантиды Нэмору. В распоряжении принца есть 260 миллиардов долларов.

Третье место занял Черный Гром и его 250 миллиардов долларов. На четвертое место заработал злодей из «Фантастической четверки» Доктор Дум. Его состояние достигает 500 миллиардов долларов. А вот один из самых знаменитых супергероев с состоянием занял только пятое место: речь идет, конечно же, о Железном Человеке. Как оказалось, его состояние оценивается в 80 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что западная пресса высоко оценила новый супергеройский фильм «Чудо-женщина», основанный на одноименной линейке комиксов DC.