Ядерная модернизация: пока США починяют старые ракеты, Россия вводит в строй поезда-призраки

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Обновление ядерных вооружений при активном росте напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также неопределенность вокруг РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ред.) повышают нервозность в международных отношениях. Поэтому мир нуждается в модернизации основополагающих принципов разработки и использования оружия массового поражения (ОМП ), считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Стокгольмский институт проблем мира (SIPRI — прим. ред.) опубликовал доклад о тенденциях развития ядерного оружия в мире. По данным института, число ядерных боеголовок с середины 2016 года уменьшилось на 3% с 15 395 до 14 395. По сравнению с пиковыми показателями середины 1980 годов оно сократилось впятеро, при этом ядерные силы активно модернизируются.

«Надо отметить, что любое оружие имеет срок годности, и ядерное вооружение не стало исключением. Так как сроки существования межконтинентальных баллистических ракет достаточно продолжительные, страны, которые ими владеют, обычно стараются заменить сами боеголовки и средства их доставки на что-то более современное. Так делали американцы со своими термоядерными бомбами, которые теперь у них могут носить истребители, так же они делают со своей ракетой «Трайдент» морского базирования. Я более чем уверен, что также они будут поступать и с ракетами «Минитмен-III», которые у них стоят на вооружении более 50 лет», — поясняет ситуацию военный эксперт.

По данным бюджетного управления конгресса США, расходы Пентагона на обновление ударной авиации, ракет наземного базирования и подводного атомного флота в 2017–2026 годах составят около 400 миллиардов долларов. В свою очередь, расходы России в докладе института не указаны, однако отмечается, что Москва активно обновляет все компоненты ядерных сил.

«Понятное дело, что Россия также проводит модернизацию своих ядерных сил, однако обновление у нас идет немного по-другому пути — у нас на вооружение поступают более новые комплексы. Кроме того, модернизации подвергаются средства доставки ОМП: в настоящее время у нас есть колесные, а теперь еще и системы «Баргузин», которые будут способны запускать баллистические ракеты с железной дороги. Помимо этого, модернизация затрагивает и другие носители ядерных ракет — те же подводные лодки и крылатые ракеты, способные нести ядерный боезаряд. Это естественный процесс и он действительно может нервировать руководство некоторых стран. Только вот с этим ничего не сделаешь — мир вряд ли откажется от ядерного оружия», — продолжает Леонков.

Некоторые военные аналитики связывают обновление ядерных вооружений с ростом напряженности между Россией и США, которые располагают более 90% развернутых в настоящее время боеголовок. Взаимодействие по стратегическим вооружениям в ближайшие годы не вызывает опасений, так как стороны не оспаривают вступивший в силу в феврале 2011 года договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Тем не менее сложная ситуация возникла с тактическим ядерным оружием. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в разработке вооружений, появление которых нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Ранее подобные вопросы решались специальной комиссией, однако в последние месяцы и в Вашингтоне, и в Москве раздаются голоса о выходе из договора, что может привести к жесткому обострению взаимоотношений.

«Все эти договора заключались между СССР и США. Когда они подписывались, считалось, что участвовать в них могут только две державы, чей потенциал способен уничтожить земной шар несколько раз. Другие участники ядерного клуба не подписывали соглашения. В настоящее время такой подход выглядит скорее недостатком и, конечно, если подобного рода вопрос будет рассматриваться международным сообществом, то все государства, имеющие на вооружении ядерное оружие, должны стать участниками этого соглашения. Это позволит исключить те ситуации, при которых обладание ядерным оружием при недальновидной политике может нести прямую угрозу миру», — заключил Леонков.

Сохранение договора РСМД должно стать одной из ключевых тем предстоящей встречи Владимира Путина с Трампом, считает Алексей Леонков.

«Баргузин» — перспективный ракетный комплекс подвижного железнодорожного базирования. Представляет собой железнодорожный состав, в вагонах которого размещаются межконтинентальные ракеты стратегического назначения. Наиболее вероятно, что в основе комплекса будет стоять ракета «Ярс».