Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГИЛ к западу от Ракки

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Ракка, 6 июля. Сирийская авиация атаковала террористов в районах Эз-Замла и Бир Абу Кубра.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что военные летчики атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе нефтеналивной станции около Эз-Замлы. Игиловцы понесли серьезные потери.

Еще один авианалет был совершен около населенного пункта Абу-Кемаль, который расположен на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс. Боевики создали укрепрайон для того, чтобы препятствовать продвижению правительственных войск по направлению к осажденному «Халифатом» городу.

* Организация запрещена на территории РФ.