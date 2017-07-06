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Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГИЛ к западу от Ракки
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    Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГИЛ к западу от Ракки

    16:50  6 Июля 2017
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    Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГИЛ к западу от Ракки

    Ракка, 6 июля. Сирийская авиация атаковала террористов в районах Эз-Замла и Бир Абу Кубра.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что военные летчики атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе нефтеналивной станции около Эз-Замлы. Игиловцы понесли серьезные потери.

    Еще один авианалет был совершен около населенного пункта Абу-Кемаль, который расположен на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс. Боевики создали укрепрайон для того, чтобы препятствовать продвижению правительственных войск по направлению к осажденному «Халифатом» городу.

    Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГИЛ к западу от Ракки

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #ракка #ввс сар
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