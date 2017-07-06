Полиция Ирана арестовала более 20 боевиков ИГ, готовивших теракт в Мешхеде
В Избранное
Мешхед, 6 июля. Спецслужбы Ирана предотвратили крупный теракт в городе Мешхед.
По сообщению иранских спецслужб группа боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) прибыла в страну по поддельным документам. Сразу после пересечения границы оперативники взяли игиловцев под наблюдение, в результате спецоперации 21 джихадист был арестован.
Отмечается, что исламисты планировали совершить серию терактов на северо-востоке Ирана. Террористы были гражданами Афганистана и Ирана, они прошли подготовку в лагерях «Халифата» для совершения терактов-самоубийств.
* Организация запрещена на территории РФ.