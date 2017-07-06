Генпрокурор Украины отреагировал на отказ Януковича от адвокатов

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Киев, 6 июля. Отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от адвокатов не помешает рассмотрению дела о госизмене, ему будет предоставлен государственный защитник и судебный процесс продолжится, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича от адвокатов. По его словам, данная ситуация не помешает рассмотрению дела о государственной измене. Луценко заявил, что Януковичу предоставят госзащитника и судебный процесс продолжится.

«На Украине существует сложившаяся практика выделения любому человеку государственного защитника, именно по этой процедуре пошел сегодня суд», — сказал Луценко.

Напомним, что ранее правозащитники Януковича заявили о выходе из процесса, поскольку суд Киева нарушает конвенцию по правам человека в части заочного рассмотрения дела. Адвокат Виталий Сердюк сообщил о намерении подавать в ЕСПЧ.