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Генпрокурор Украины отреагировал на отказ Януковича от адвокатов
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    Генпрокурор Украины отреагировал на отказ Януковича от адвокатов

    18:19  6 Июля 2017
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    Луценко

    Киев, 6 июля. Отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от адвокатов не помешает рассмотрению дела о госизмене, ему будет предоставлен государственный защитник и судебный процесс продолжится, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича от адвокатов. По его словам, данная ситуация не помешает рассмотрению дела о государственной измене. Луценко заявил, что Януковичу предоставят госзащитника и судебный процесс продолжится.

    «На Украине существует сложившаяся практика выделения любому человеку государственного защитника, именно по этой процедуре пошел сегодня суд»,  — сказал Луценко.

    Напомним, что ранее правозащитники Януковича заявили о выходе из процесса, поскольку суд Киева нарушает конвенцию по правам человека в части заочного рассмотрения дела. Адвокат Виталий Сердюк сообщил о намерении подавать в ЕСПЧ. 

    Автор: Ирина Селезнева
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