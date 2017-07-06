Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»

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Москва, 6 июля. МИД РФ призвал заняться более полноценным расследованием расследованием использования химоружия в Хан-Шейхуне. В российском министерстве убеждены, что специалисты ОЗХО обязательно должны посетить этот населенный пункт в Идлибе и авиабазу «Шайрат», откуда якобы был нанесен удар.

«Теперь, когда факт применения зарина можно считать установленным — и мы, кстати, его никоим образом не оспариваем, — необходимо сфокусироваться на том, каким образом было применено это отравляющее вещество и как оно было доставлено к месту происшествия», — пояснил директор Департамента министерства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Только в этом случае, по его словам, можно будет надеяться на установление истины и, соответственно, виновных в этом преступлении.