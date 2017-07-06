Путин отправил в отставку главу МЧС в Свердловской области

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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрея Заленского, говорится в указе, подписанном главой государства.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора Заленского Андрея Викторовича, начальника главного управления министерств РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российский президент отправил в отставку восьмерых генералов МВД, МЧС и ФСИН. Этим же указом Путин осуществил десять новых назначений. В настоящее время о причинах кадровых перестановок ничего не известно.