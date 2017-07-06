Отец «пьяного мальчика» стал потерпевшим в деле о халатности экспертов

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Москва, 6 июля. Отец сбитого машиной 6-летнего мальчика в Балашихе Роман Шимко признан по потерпевшим по делу о халатности специалистов, готовивших экспертизу.

«Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК РФ. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим», — отметила пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

Ранее Шимко был потерпевшим только по делу о самом ДТП, а в деле о халатности он фигурировал как свидетель. Как сообщает ТАСС, дело о халатности передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, что трагедия в Балашихе произошла 23 апреля, когда местная жительница на машине сбила 6-летнего ребенка. При этом в экспертизе утверждалось, что в крови мальчика обнаружилось 2,7 промилле алкоголя.