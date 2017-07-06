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Ученые объяснили, почему детям со смартфонами угрожают вши
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    Ученые объяснили, почему детям со смартфонами угрожают вши

    17:32  6 Июля 2017
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    Ученые объяснили, почему детям со смартфонами угрожают вши

    Лондон, 6 июля. Дети, в распоряжении которых есть смартфоны или планшеты, больше других сверстников подвержены угрозе появления вшей, заявили специалисты Оксфордского университета.

    Дерматологи Британии выявили связь между наличием смартфонов и педикулезом. По их мнению, среди детей без гаджетов зараженных вшами было всего 29,5%. А вот среди подростков с планшетами и гаджетами это явление встречалось в 62,5% случаях.

    Ученые объяснили, почему детям со смартфонами угрожают вши

    По мнению ученых, это связно с пристрастием делать селфи, в ходе которого дети соприкасаются головами, и происходит распространение паразитов.

    Ранее британские ученые узнали секрет зарождения планет около «мертвых» звезд.

    Автор: Алексей Громов
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