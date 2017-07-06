Синоптики назвали самый холодный день месяца в Москве

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Москва, 6 июля. По прогнозам синоптиков, 7 июля станет самым холодным днем месяца в Москве. В пятницу воздух прогреется только до 15 градусов тепла.

Утром ожидается 8-10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 15 градусов. В отдельных районах столицы прогнозируется дождь, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Специалисты добавили, что обычно в Центральной России начало июля радует людей по-настоящему летней погодой. Однако 2017 год стал исключением.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Центральной России о сильном ветре, грозах и ливнях, которые ожидаются во второй половине лета. Не исключены и смерчи.