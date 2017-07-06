Трамп назвал поляков великим народом

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Варшава, 6 июля. Американский лидер во время своего визита в Варшаву назвал поляков великим народом, а Польшу — сердцем Европы.

Президент США Дональд Трамп встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров сделал ряд заявлений. Американский лидер заявил, что это его первый визит в качестве президента США.

«Польша — это географическое сердце Европы. Польский народ — это олицетворение души Европы. Ваш народ — это великий народ. Ваш национальный дух — это дух великого и сильного народа», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, что темой переговоров Трампа и Дуды стало присутствие американского военного контингента в Польше с целью укрепления позиций Восточной Европы. Также речь шла о ряде контрактов по военной линии, в точности, импорте ракет Patriot, пишет RT.