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Трамп назвал поляков великим народом
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    Трамп назвал поляков великим народом

    16:15  6 Июля 2017
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    Трамп назвал поляков великим народом

    Варшава, 6 июля. Американский лидер во время своего визита в Варшаву  назвал поляков великим народом, а Польшу — сердцем Европы.

    Президент США Дональд Трамп встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров сделал ряд заявлений. Американский лидер заявил, что это его первый визит в качестве президента США.

     «Польша — это географическое сердце Европы. Польский народ — это олицетворение души Европы. Ваш народ — это великий народ. Ваш национальный дух — это дух великого и сильного народа», — сказал Дональд Трамп.

    Напомним, что темой переговоров Трампа и Дуды стало присутствие американского военного контингента в Польше с целью укрепления позиций Восточной Европы. Также речь шла о ряде контрактов по военной линии, в точности, импорте ракет Patriot, пишет RT.

    Автор: Ирина Селезнева
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