Бык атаковал пьяных грибников в Татарстане, погиб мужчина

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Казань, 6 июля. В Татарстане бык атаковал двух пьяных грибников. По информации регионального следственного управления СКР, скончался мужчина, в больницу была доставлена женщина.

Как стало известно, инцидент произошел накануне днем недалеко от деревни Караульная Гора Нурлатского района республики. Супруги, жившие в деревне Якушкино, вышли в поле собирать грибы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бык отбился от стада и по неизвестной причине набросился на супругов. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, женщину доставили в больницу с множественными переломами ребер.

Напомним, в Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту гибели 61-летнего мужчины из-за укуса лошади.