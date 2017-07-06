ЛНР узнала о подготовке провокаций ВСУ в Донбассе

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Луганск, 6 июля. Украинские силовики перебросили крупнокалиберную артиллерию и тяжелую технику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным разведки ЛНР, украинские силовики перебросили в район населенного пункта Луганское три самоходные артиллерийские установки «Акация» калибром 152-мм. В районе населенного пункта Светлодарское обнаружены восемь БМП и два грузовых автомобиля с боеприпасами.

Кроме того, в ближайшие дни в районе населенного пункта Попасная произойдет ротация 24-й бригады ВСУ, на смену которой прибудет 10-я отдельная горно-штурмовая бригада. Марочко подчеркнул, что вновь прибывшие подразделения ВСУ пытаются спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на боевые столкновения.