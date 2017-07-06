Сирия: МИД РФ разочарован «химическим досье» ОЗХО об инциденте в Идлибе
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Москва, 6 июля. Доклад ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в связи с инцидентом с использованием зарина в Хан-Шейхуне сирийской провинции Идлиб вызвал разочарование в МИД РФ.
Об этом заявил директор Департамента министерства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.
«Доклад ОЗХО по Хан-Шейхуну вызывает разочарование, в нем почти нет новых фактов», — подчеркнул он.