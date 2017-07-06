Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Отец «пьяного мальчика» стал потерпевшим в деле о халатности экспертов
Новости Сирии
В ожидании удара США: как армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ожидании удара США: как армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР

    16:19  6 Июля 2017
    36

    Армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР — чем ответят США?

    Сирийская арабская армия (САА) при помощи союзных сил, прежде всего — иранского ополчения, в настоящее время продолжает развивать наступление на позиции оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», пользующейся непосредственной поддержкой Соединенных Штатов, у южной границы республики — в районе пограничного перехода «Ат-Танф».

    В ходе последних столкновений военнослужащим правительственных войск САР удалось нанести проамериканским радикалам серьезный урон в численном составе и военной технике. Командование САА намеревается целиком выбить исламистов из южных районов провинций Дамаск, Эс-Сувейда и Хомс, тем самым полностью восстановив контроль над границами с Иорданией и Ираком.

    Базирующиеся в регионе боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая Сирийская армия») рассчитывали при поддержке США, чьи войска располагаются на территории соседней Иордании, выдвинуть силы в наступление на провинцию Дейр эз-Зор, прежде всего — на город Абу Кемаль. Однако проправительственные иранские ополченческие отряды заблокировали радикалов, выйдя к иракской границе с северо-востока от КПП «Ат-Танф».

    Позже Соединенные Штаты начали перебрасывать отряды «Джейш Магавир ат-Таура» к подконтрольному курдам городу Аш-Шаддади, который находится на юге провинции Хасака у линии соприкосновения с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Проасадовские силы тем временем дожимают остатки отрядов проамериканского оппозиционного формирования вблизи блокпоста «Ат-Танф».

    Армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР — чем ответят США?

    Представители командования правительственной армии САР, тем не менее, уверены, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, вновь постарается помешать продвижению проасадовских сил на этом направлении. В последнее время коалиционная авиация уже не раз наносила авиаудары по военным конвоям союзных армии Башара Асада шиитских отрядов.

    Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в интервью для ФАН выразил уверенность в том, что ответные действия американской стороны не заставят себя долго ждать. В настоящий же момент Вашингтон вынужден сконцентрироваться на более важной проблеме, связанной с курдскими формированиями, которые также пользуются активной поддержкой США.

    «Соединенные Штаты уже показали, что приближение сирийских войск к позициям проамериканских группировок и войск США на территории САР вызывает резкий ответ с их стороны. Раньше уже был сбит сирийский самолет, например. Тем самым Америка продемонстрировала свою зону влияния, переход через красную линию которой она считает неприемлемым. Пока что Вашингтон решает тактические задачи, касающиеся взаимоотношений между курдами и Турцией. Сейчас для Соединенных Штатов это является первостепенной задачей».

    ВВС США

    Однако, несмотря на необходимость решать в настоящее время более серьезные вопросы, США не отступятся от своих позиций на других фронтах, в частности и на южном. Таким образом, Вашингтон еще ответит, пока это лишь вопрос времени, уверен эксперт.

    «Соединенные Штаты будут продолжать демонстрировать свое участие в сирийском конфликте, продолжат попытки доказать мировому сообществу, что именно их роль является доминирующей. Эта политика никуда не денется, и давление со стороны Вашингтона пока будет сохраняться в этом регионе. Удастся ли сирийской армии выйти к южной границе? В ближайшее время — вряд ли».

    Ситуация, кроме того, осложняется недавними обвинениями представителей США в адрес официального Дамаска. Напомним, Вашингтон заявил, что сирийские военные якобы планируют провести химическую атаку. Поддерживаемые США боевики Свободной сирийской армии (ССА) при этом утверждают, что атаки уже были проведены. По их данным они прошли 1-го и 2-го июля в Восточной Гуте. В связи с этим, а также вследствие активизации действий армии САР у южной границы республики возможна крупная атака со стороны Соединенных Штатов, считает Дмитрий Солонников.

    Армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР — чем ответят США?

    «Время для нового удара подходящее. Мы видели только что разворачивавшуюся кампанию, связанную с обвинениями США сирийской армии в планировании химатаки. Вашингтон, таким образом, продолжает оказывать давление на Сирию, Россию и все мировое сообщество. Это давление может перейти в крупную атаку, в серьезное вооруженное столкновение».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #дональд трамп #сша #оппозиция #сирия #иг #дамаск #игил #башар асад #курды #ракка #хомс #сувейда #ат-танф #новая сирийская армия #аш-шаддади
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне

        14:53 6 Июля 2017 215
        Читать
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина
        13:26
        Сегодня

        Путин и Назарбаев обсудили сирийский кризис и итоги переговоров в Астане
        11:31
        Сегодня

        Путин призвал к совершенствованию инфраструктуры российских мегаполисов
        10:47
        Сегодня

        Янукович подал в суд заявление о госперевороте на Украине

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 986

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2408

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2030

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9151

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3530
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        207
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        5551
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1015
        Боевики планируют постановочные химатаки для обоснования удара США по Сирии — Захарова

        Боевики планируют постановочные химатаки для обоснования удара США по Сирии — Захарова

        10:39   6 Июля 2017
        171