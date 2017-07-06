В ожидании удара США: как армия Сирии теснит проамериканских боевиков на юге САР

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Сирийская арабская армия (САА) при помощи союзных сил, прежде всего — иранского ополчения, в настоящее время продолжает развивать наступление на позиции оппозиционной группировки «Джейш Магавир ат-Таура», пользующейся непосредственной поддержкой Соединенных Штатов, у южной границы республики — в районе пограничного перехода «Ат-Танф».

В ходе последних столкновений военнослужащим правительственных войск САР удалось нанести проамериканским радикалам серьезный урон в численном составе и военной технике. Командование САА намеревается целиком выбить исламистов из южных районов провинций Дамаск, Эс-Сувейда и Хомс, тем самым полностью восстановив контроль над границами с Иорданией и Ираком.

Базирующиеся в регионе боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая Сирийская армия») рассчитывали при поддержке США, чьи войска располагаются на территории соседней Иордании, выдвинуть силы в наступление на провинцию Дейр эз-Зор, прежде всего — на город Абу Кемаль. Однако проправительственные иранские ополченческие отряды заблокировали радикалов, выйдя к иракской границе с северо-востока от КПП «Ат-Танф».

Позже Соединенные Штаты начали перебрасывать отряды «Джейш Магавир ат-Таура» к подконтрольному курдам городу Аш-Шаддади, который находится на юге провинции Хасака у линии соприкосновения с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Проасадовские силы тем временем дожимают остатки отрядов проамериканского оппозиционного формирования вблизи блокпоста «Ат-Танф».

Представители командования правительственной армии САР, тем не менее, уверены, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, вновь постарается помешать продвижению проасадовских сил на этом направлении. В последнее время коалиционная авиация уже не раз наносила авиаудары по военным конвоям союзных армии Башара Асада шиитских отрядов.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в интервью для ФАН выразил уверенность в том, что ответные действия американской стороны не заставят себя долго ждать. В настоящий же момент Вашингтон вынужден сконцентрироваться на более важной проблеме, связанной с курдскими формированиями, которые также пользуются активной поддержкой США.

«Соединенные Штаты уже показали, что приближение сирийских войск к позициям проамериканских группировок и войск США на территории САР вызывает резкий ответ с их стороны. Раньше уже был сбит сирийский самолет, например. Тем самым Америка продемонстрировала свою зону влияния, переход через красную линию которой она считает неприемлемым. Пока что Вашингтон решает тактические задачи, касающиеся взаимоотношений между курдами и Турцией. Сейчас для Соединенных Штатов это является первостепенной задачей».

Однако, несмотря на необходимость решать в настоящее время более серьезные вопросы, США не отступятся от своих позиций на других фронтах, в частности и на южном. Таким образом, Вашингтон еще ответит, пока это лишь вопрос времени, уверен эксперт.

«Соединенные Штаты будут продолжать демонстрировать свое участие в сирийском конфликте, продолжат попытки доказать мировому сообществу, что именно их роль является доминирующей. Эта политика никуда не денется, и давление со стороны Вашингтона пока будет сохраняться в этом регионе. Удастся ли сирийской армии выйти к южной границе? В ближайшее время — вряд ли».

Ситуация, кроме того, осложняется недавними обвинениями представителей США в адрес официального Дамаска. Напомним, Вашингтон заявил, что сирийские военные якобы планируют провести химическую атаку. Поддерживаемые США боевики Свободной сирийской армии (ССА) при этом утверждают, что атаки уже были проведены. По их данным они прошли 1-го и 2-го июля в Восточной Гуте. В связи с этим, а также вследствие активизации действий армии САР у южной границы республики возможна крупная атака со стороны Соединенных Штатов, считает Дмитрий Солонников.

«Время для нового удара подходящее. Мы видели только что разворачивавшуюся кампанию, связанную с обвинениями США сирийской армии в планировании химатаки. Вашингтон, таким образом, продолжает оказывать давление на Сирию, Россию и все мировое сообщество. Это давление может перейти в крупную атаку, в серьезное вооруженное столкновение».

* Организация запрещена на территории РФ.