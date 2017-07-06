Четверо футбольных тренеров, вербовавших в ИГИЛ, задержаны в Ливане

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Бейрут, 6 июля. Вербовщики рекрутировали молодых людей в «Исламское государство»* через футбольную команду.

Силы безопасности Ливана задержали скрытую ячейку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая вербовала молодежь для участия в боевых действиях против правительственных сил Сирии на стороне «Халифата».

Террористическая ячейка была уничтожена, четверо вербовщиков задержаны, сейчас ведутся следственные действия. Источник в Бейруте отмечает, что на тренировках команды спортивные мероприятия чередовались с религиозными уроками, на которых «тренеры» преподавали экстремистскую идеологию.

* Организация запрещена на территории РФ.