Эскалация конфликта в Донбассе продолжается — ОБСЕ

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Минск, 6 июля. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан заявил, что ситуация в Донбассе остается напряженной.

Он пояснил, что есть общее взаимопонимание, того, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе должна быть прекращена, однако этого не происходит.

«Мы считаем, что эскалация конфликта в Донбассе не становится слабее. Эскалация существует», — сказал Апакан в ходе видеовключения в рамках заседания комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он также добавил, что обе стороны конфликта подписали соглашение о разведении сил, однако ни одна из сторон не выполнила свои обязательства. Кроме того, продолжаются обстрелы с использованием крупнокалиберной артиллерии, в результате чего страдает мирное население.