Суровое лето: крупный град побил урожай в Челябинской области

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Челябинск, 6 июля. Сегодня в Челябинской области прошел крупный град, синоптики предупредили местных жителей о резком ухудшении погоды.

Крупный град прошел в Верхнем Уфалее в Челябинской области, несмотря на то, что в первой половине дня погода была ясной. По словам местных жителей, владельцы авто пытались спасти личный транспорт от повреждений, а жители частных домовладений старались укрыть от стихии будущий урожай.

Град продолжался недолго, но был интенсивным — снег остался на отвалах производства «Уфалейникеля». Отметим, что ранее спасательное ведомство объявило штормовое предупреждение в данном районе Челябинской области, пишет Ura.ru