Сирия: Франция прояснила свою позицию по Асаду

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Париж, 6 июля. Власти Франции обозначили свою позицию относительно фигуры президента Сирии Башара Асада.

По словам представителя МИД Франции, сирийский лидер не способен самостоятельно разрешить затянувшийся военный конфликт, однако Париж не собирается ставить вопрос о его отставке во главу угла.

«Мы берем в расчет две линии: первая — мы не собираемся делать отставку Асада обязательным условием переговоров. Вторая — Асад не может найти решение конфликта в Сирии», — пояснили в министерстве.

Напомним, что главным вопросом, который стоит сейчас на повестке дня в Астане — это создание зон деэскалации в Сирии. Участники переговоров надеются, что они существенно снизят уровень напряженности в стране.