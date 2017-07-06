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Сирия сегодня: химическое шоу против Дамаска, наступление САА против боевиков в Ат-Танфе
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    Сирия сегодня: химическое шоу против Дамаска, наступление САА против боевиков в Ат-Танфе

    17:03  6 Июля 2017
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    Сирийская арабская армия

    Сирия, 6 июля. Против Дамаска устроили новое химическое шоу. Сирийская армия начала наступление в районе Ат-Танфа. Переговоры в Астане снова зашли в тупик. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Химическое шоу ССА

    Еще с утра прошла информация о том, что боевики «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) перебрасывают из Ракки в Дейр эз-Зор оборудование по производству боеприпасов, снаряженных отравляющими химическими веществами. В МИД РФ обвинили силы международной коалиции в пособничестве террористам. Ведь совсем недавно в том же Вашингтоне говорили о полной блокаде Ракки. Как же тогда члены ИГИЛ* смогли провезти габаритную технику? 

    Пособничество боевикам было тем еще цветочком: оказалось, что Запад готовил информационную атаку на войска Башара Асада. Свободная Сирийская армия (ССА) в своем Twitter обвинила САА в использовании химического оружия в окрестностях Дамаска. В частности, оппозиционеры уверены в применении токсичного газа в районах Замалка и Айн Тарма, в окрестностях восточной Гуты.

    ССА уверяет, что первая атака была проведена 1 июля в районе Айн-Тарма, в результате пострадал 31 ее боец. Вторая атака якобы состоялась 2 июля в районе Замалка, пострадали 10 человек. Медперсонал заподозрил применение хлорина. ССА распространила и видео оказания помощи одному из раненых. 

    В Дамаске информацию назвали сфабрикованной и подчеркнули, что сирийская армия никогда не использовала химического оружия против боевиков и не будет делать этого сейчас — все химическое оружие было утилизировано.

    Отреагировали на последние новости и в МИД РФ. Как подчеркнула представитель ведомства Мария Захарова, «химическое шоу набирает обороты». А очередное заявление о якобы использовании властями Сирии химоружия написано «безукоризненным английским языком». Потом можно удобно и быстро облечь его в форму дипломатических заявлений — где-нибудь в Совбезе ООН.

    Операция САА в Ат-Танфе

    ВВС Сирии нанесли удары по ИГ* в провинциях Хомс, Хама и Дейр эз-Зор — по местам скопления боевиков. Ряд объектов возле иорданской границы был уничтожен. В то же время летчики ВКС РФ провели серию воздушных ударов в районе Пальмиры, около поселений Сохна и Тайба. Были уничтожены две группы боевиков ИГИЛ, крупный склад боеприпасов и несколько транспортных средств.

    Сирия сегодня: химическое шоу против Дамаска, наступление САА против боевиков в Ат-Танфе

    При этом сирийская армия начала наступление в районе Ат-Танфа на юго-востоке страны, стремясь выбить оттуда проамериканских боевиков «Новой сирийской армии» («Джейш Магавир ат-Таура»). Правительственные войска нанесли удар в юго-восточной части провинции Хомс, причинив террористам значительный урон. 

    Как говорят эксперты, целью сирийской армии является попытка взять под контроль всю южную границу страны и не дать завладеть ею американцам.

    «Раздел» Сирии по Евфрату 

    На завершившемся в Астане пятом раунде международных переговоров снова не удалось добиться решения сирийского вопроса. Оно и неудивительно: у стран-участниц конфликта слишком разные интересы.

    Во время предыдущей встречи 4 мая Россия, Турция и Иран подписали соглашение о создании в Сирии зон деэскалации в Сирии. На этом заседании планировалось обсудить окончательные детали создания этих зон. Но стороны не смогли найти общий язык, отложив переговоры уже на следующий раунд. В том же ООН считают, что создание подобных зон — временная мера, а для урегулирования конфликта нужно более широкое политическое решение.

    Не было принято и решение о создании Комитета национального примирения, куда могли войти представители официального Дамаска и так называемой «вооруженной оппозиции». Многие повстанческие группировки продолжают игнорировать переговоры в Астане, не веря в желание Дамаска и Москвы обеспечить прекращение огня. 

    Переговоры в Астане

    Вопрос о том, кто возьмет под контроль демилитаризованные зоны в Сирии, остается главным камнем преткновения на переговорах. Северо-западные провинции будут контролировать российские и турецкие войска. Зоны деэскалации в южных районах республики могут потребовать привлечения военнослужащих США и Иордании. А вот контроль над Хомсом хочет взять под свой контроль Иран, что очень не нравится «вооруженной оппозиции». Внезапно против принятого плана по деэскалации выступила Анкара. 

    Эксперты анализируют, как изменятся отношения США и России после появления зон деэскалации. Сейчас зоны влияния двух государств в Сирии разграничены рекой Евфрат: к западу от реки сражаются САА и ИГИЛ, к востоку — курды, которых поддерживает НАТО и США. Что будет, когда силы Асада возьмут Дейр эз-Зор, а проамериканские силы — Ракку? Скорее всего, все эти вопросы обсудят между собой Путин и Трамп на саммите «Большой двадцатки». 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Максим Вручный
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #исламское государство #саа #химическое оружие #переговоры в астане #ат-танф #зоны деэскалации #новая сирийская армия #опозиция
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