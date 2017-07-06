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Сирия: жители Восточной Гуты Дамаска выживают под прицелом боевиков
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    Сирия: жители Восточной Гуты Дамаска выживают под прицелом боевиков

    19:00  6 Июля 2017
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    Сирия под прицелом боевиков: жители Восточной Гуты Дамаска выживают на грани жизни и смерти

    Жители Восточной Гуты Дамаска ежедневно вынуждены терпеть обстрелы и угрозы со стороны террористов, и надеются на помощь со стороны армии и правительства Сирии. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) прибыли в город Дума в Восточной Гуте Дамаска, где пообщался с мирными жителями, находящимися под прицелом боевиков.

    «Они хотят всех нас убить»

    Шесть лет войны в Сирии вынуждают мирных жителей, волею судеб оказавшихся на линии огня, привыкать к условиям военной жизни. Город Дума в Восточной Гуте Дамаска – один из центров противостояния сирийской армии и союзных сил против боевиков вооруженной оппозиции – усвоил науку военной жизни, каждый день переживая обстрелы со стороны террористов.

    Корреспонденты ФАН прибыли в один из пригородов многострадальной Думы. Это последний район, подконтрольный сирийскому правительству: сама Дума на протяжении последний пяти лет находится под контролем боевиков «Джейш аль-Ислам». По словам местных жителей, город буквально рассечен на части: повсюду находятся укрепрайоны боевиков оппозиции, а им самим приходится буквально выживать.

     «Живем как в аду, война разделила города на разные части. Нет никаких условий для нормальной жизни! Нет света, нет воды, очень высокие цены на продукты питания», - рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) местная жительница Ом Нагам.

    Сирия под прицелом боевиков: жители Восточной Гуты Дамаска выживают на грани жизни и смерти

    По словам женщины, боевики пытаются запугать жителей последнего лояльного правительству района Думы. Как рассказал Ом Нагам, из Думы регулярно приходят сообщения о том, что боевики планируют массовую расправу над жителями района.

    «Нам присылают письма, что хотят войти в наш район и всех нас убить», - рассказывает местная жительница.  

    «Половину гумпомощи крадут по дороге»

    Ом Нагам живет в Думе вместе с мужем и четырьмя детьми. Женщина рассказала корреспонденту ФАН, что она пытается успокаивать своих детей во время ракетных обстрелов района со стороны террористов или во время столкновения между террористами и сирийской армией.

    «Такая жизнь очень тяжелая для детей. Я их обнимаю и веду в другую комнату, подальше от окон», - рассказала женщина.

    Сирия под прицелом боевиков: жители Восточной Гуты Дамаска выживают на грани жизни и смерти

    Многие задаются вопросом – почему мирные жители остаются в районе на острие атаки боевиков сирийской оппозиции? Ведь правительство Сирии может обеспечить жизнь беженцам в других, менее опасных районах страны. Однако, как признается Ом Нагам, они не хотят оставлять свой кров на растерзание боевикам. Поэтому они остаются в Думе, несмотря на проблемы с подвозом помощи.

    «Мы не можем бросать свои дома и отправиться в другие районы, мы не хотим оставить свои дома террористам. Каждую неделю ждем с нетерпением гуманитарную помощь, половину которой крадут по дороге», -  добавила сирийская домохозяйка.

    «Стараемся помогать друг другу, чем можем»

    Как признается глава семейства Абу Нагам в беседе с корреспондентом ФАН,  ситуация в Думе близка к катастрофической. В районе нет доступа к медицинской помощи, много детей и взрослых погибло от рук снайперов террористов из соседних кварталов. Фактически, весь район остается под прицелом террористов, засевших на окраинах Думы.

    «Самое обидное – это то, что после падения ракет не можем возить раненых никуда. В Думе единственный медицинский центр был разрушен террористами. Стараемся помогать друг другу, чем можем, но дорога в Дамаск, в ближайшую клинику, очень тяжелая, приходится ехать по 2 часа иногда», - рассказал Абу.

    Сирия под прицелом боевиков: жители Восточной Гуты Дамаска выживают на грани жизни и смерти

    Для того, чтобы уберечь детей от снайперского огня, жителям лояльной части Думы пришлось закрыть школы задолго до окончания учебного года. Тем не менее, ситуация в районе остается тяжелейшей: без помощи со стороны сирийской армии местные жители долго не проживут.

    «Солдаты сирийской армии нам очень помогают, привозят нам хлеб и продукты питания каждые два дня. Но отсутствие газа, света и воды делают нашу жизнь еще хуже: более того, практически все каналы связи отключены», - добавил Абу Нагам.

    Автор: Нур Молхем
    #беженцы #россия #оппозиция #сирия #дамаск #башар асад #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #сирийская арабская армия
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