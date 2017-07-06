Сирия: жители Восточной Гуты Дамаска выживают под прицелом боевиков

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Жители Восточной Гуты Дамаска ежедневно вынуждены терпеть обстрелы и угрозы со стороны террористов, и надеются на помощь со стороны армии и правительства Сирии. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) прибыли в город Дума в Восточной Гуте Дамаска, где пообщался с мирными жителями, находящимися под прицелом боевиков.

«Они хотят всех нас убить»

Шесть лет войны в Сирии вынуждают мирных жителей, волею судеб оказавшихся на линии огня, привыкать к условиям военной жизни. Город Дума в Восточной Гуте Дамаска – один из центров противостояния сирийской армии и союзных сил против боевиков вооруженной оппозиции – усвоил науку военной жизни, каждый день переживая обстрелы со стороны террористов.

Корреспонденты ФАН прибыли в один из пригородов многострадальной Думы. Это последний район, подконтрольный сирийскому правительству: сама Дума на протяжении последний пяти лет находится под контролем боевиков «Джейш аль-Ислам». По словам местных жителей, город буквально рассечен на части: повсюду находятся укрепрайоны боевиков оппозиции, а им самим приходится буквально выживать.

«Живем как в аду, война разделила города на разные части. Нет никаких условий для нормальной жизни! Нет света, нет воды, очень высокие цены на продукты питания», - рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) местная жительница Ом Нагам.

По словам женщины, боевики пытаются запугать жителей последнего лояльного правительству района Думы. Как рассказал Ом Нагам, из Думы регулярно приходят сообщения о том, что боевики планируют массовую расправу над жителями района.

«Нам присылают письма, что хотят войти в наш район и всех нас убить», - рассказывает местная жительница.

«Половину гумпомощи крадут по дороге»

Ом Нагам живет в Думе вместе с мужем и четырьмя детьми. Женщина рассказала корреспонденту ФАН, что она пытается успокаивать своих детей во время ракетных обстрелов района со стороны террористов или во время столкновения между террористами и сирийской армией.

«Такая жизнь очень тяжелая для детей. Я их обнимаю и веду в другую комнату, подальше от окон», - рассказала женщина.

Многие задаются вопросом – почему мирные жители остаются в районе на острие атаки боевиков сирийской оппозиции? Ведь правительство Сирии может обеспечить жизнь беженцам в других, менее опасных районах страны. Однако, как признается Ом Нагам, они не хотят оставлять свой кров на растерзание боевикам. Поэтому они остаются в Думе, несмотря на проблемы с подвозом помощи.

«Мы не можем бросать свои дома и отправиться в другие районы, мы не хотим оставить свои дома террористам. Каждую неделю ждем с нетерпением гуманитарную помощь, половину которой крадут по дороге», - добавила сирийская домохозяйка.

«Стараемся помогать друг другу, чем можем»

Как признается глава семейства Абу Нагам в беседе с корреспондентом ФАН, ситуация в Думе близка к катастрофической. В районе нет доступа к медицинской помощи, много детей и взрослых погибло от рук снайперов террористов из соседних кварталов. Фактически, весь район остается под прицелом террористов, засевших на окраинах Думы.

«Самое обидное – это то, что после падения ракет не можем возить раненых никуда. В Думе единственный медицинский центр был разрушен террористами. Стараемся помогать друг другу, чем можем, но дорога в Дамаск, в ближайшую клинику, очень тяжелая, приходится ехать по 2 часа иногда», - рассказал Абу.

Для того, чтобы уберечь детей от снайперского огня, жителям лояльной части Думы пришлось закрыть школы задолго до окончания учебного года. Тем не менее, ситуация в районе остается тяжелейшей: без помощи со стороны сирийской армии местные жители долго не проживут.