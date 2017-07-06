Минэкономразвития объяснило рост безработицы в России майскими холодами

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Москва, 6 июля. Скачок безработицы в России связан с майскими холодами, которые снизили рост сезонной занятости в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, заявили в Минэкономразвития России.

В МЭР убеждены, что рост безработицы в России связан с холодами. В министерстве констатировали, что темпы занятости в сельском хозяйстве из-за этого фактора показали снижение. Кроме того, аналогичная картина наблюдалась и в гостиничном, и в ресторанном бизнесе.

Подчеркнем, что температура воздуха в среднем по России в мае этого года была на 2,2 градуса ниже, чем в мае прошлого.

Ранее эксперты предупредили, что ряды безработных может пополнить каждый десятый выпускник российских вузов из-за переизбытка кадров на рынке труда.