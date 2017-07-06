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Сирия новости 6 июля 16.30: подкрепление ИГ направляется в Ракку, террористы несут потери в Хомсе и Хаме
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    Сирия новости 6 июля 16.30: подкрепление ИГ направляется в Ракку, террористы несут потери в Хомсе и Хаме

    17:13  6 Июля 2017
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    Подкрепление ИГ направляется в Ракку

    Сирия, 6 июля. ИГ* несет потери на востоке провинций Хама и Хомс. Коалиция уничтожила 36 исламистов в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. ИГ направило подкрепление в Ракку из Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают укрепления исламистов в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; нейтрализовали две группы террористов ИГ в Дейр эз-Зоре и на востоке провинции Хама.

     «Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с «Тахрир Аш-Шам» к югу от Дамаска; потеряло военный штаб к юго-западу от города Хамима в восточной части провинции Хомс; направило подкрепление в Ракку из провинции Дейр эз-Зор; утратило холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара к востоку от года Саламия в Хаме; лишилось военной базы в Старом городе в западной части Мосула.

    Международная коалиция: ликвидировала порядка 36 исламистов в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Продолжаются бои в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Информационное агентство Al Masdar news сообщает, что правительственные войска задействовали множество танков Т-72 и боевых машин пехоты (БМП). После того как силы Сирийской арабской армии (САА) прорвали первую линию обороны группировки «Файлак Ар-Рахман», солдаты армии Башара Асада  начали уничтожать все укрепления исламистов на занятых позициях.

    Местные источники AMN также сообщают, что боевики «Джейш Аль-Ислам»***** предприняли еще одну попытку атаки на позиции «Тахрир Аш-Шам» в деревнях Бейт Сава и Мадира в Восточной Гуте Дамаска.

    Тем временем сирийская армия и бойцы «Хезболлы» провели артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в районе горного массива Западный Каламун, передает информационный портал Al Manar News.

    К югу от столицы вновь вспыхнули столкновения между боевиками антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства»* вблизи лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Напомним, территории близ Аль-Ярмука делят между собой радикалы вооруженной оппозиции и отряды ИГ. О потерях сторон не сообщается.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Ранее проасадовские отряды вместе с 5-м штурмовым корпусом атаковали позиции «Исламского государства» в районе газового месторождения Аль-Хейль, расположенного к востоку от Пальмиры. В данный момент союзные войска продолжают окружать участок и занимают оставшиеся холмы близ поля. Таким образом, проправительственные ополчения планомерно приближаются к последнему оплоту ИГ в провинции — городу Ас-Сухна.

    Сирийская авиация между тем проводит бомбардировки опорных пунктов террористов ИГИЛ близ границы с соседней провинцией Дейр эз-Зор.  В результате авиаударов был уничтожен военный штаб, а также нейтрализованы десятки боевиков к юго-западу от города Хамима, передает агентство новостей Syria Now.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    ВВС Сирии в ходе воздушной атаки на окраинах районов Аль-Тим, Аль-Жанина и Аль-Хувайка, а также близ горы Аль-Сарда в окрестностях Дейр эз-Зора уничтожили группу террористов «Исламского государства». Об этом сообщает информагентство Syria Now. В данный момент ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами ИГ разворачиваются в квартале Аль-Решдия в центральной части столицы региона, передает агентство новостей DeirEzzor 24.

    Западная коалиция тем временем провела бомбардировку укрепрайонов ИГ в городе Аль-Маядин к юго-востоку от административного центра провинции, в результате которой были ликвидированы порядка 36 исламистов, передает Twitter-канал (Hammurabi_News).

    Террористы ИГИЛ продолжают терроризировать местных жителей. Согласно данным информационного агентства Al Manar News, радикалы избили людей, пытавшихся бежать в сторону провинции Хасака, в деревне Абу Хамам в юго-восточном пригороде Дейр эз-Зора.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям радикалов «Исламского государства» к северу от населенного пункта Аз-Замла в южной части провинции Ракка, передает информационный портал Syria Now.

    Тем временем в административном центре региона продолжается крупномасштабное наступление курдов в рамках военной кампании «Гнев Евфрата». Военные источники Al Manar News сообщают, что в ходе последних сражений были нейтрализованы по меньшей мере 29 террористов ИГИЛ, а также два заминированных автомобиля. Боевики ИГ тем временем направили подкрепление в Ракку из провинции Дейр эз-Зор.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

     «Исламское государство» вновь несет потери в восточной части провинции. Как сообщает информационное агентство Syria Now, сирийская авиация уничтожила группу террористов ИГИЛ к северу от населенного пункта Жина Аль-Албави. Напомним, накануне в ходе массированной воздушной атаки ВКС РФ радикалы ИГ лишились сразу трех складов с боеприпасами и вооружением недалеко от ключевого города Акербат.

    Проправительственная бригада «Соколы пустыни» вместе с ливанскими и афганскими ополченцами-шиитами совершила новое нападение на укрепленные пункты ИГИЛовцев. При поддержке со стороны российских и сирийских военных самолетов, союзники правительственной армии штурмовали холм Таль Хувайата и близлежащий населенный пункт Аль-Максара к востоку от года Саламия. В ходе ожесточенных столкновений холм и деревня были освобождены. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al  Masdar News. Далее проасадовские войска планируют наступление на город Акербат.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Информагентство Iraqi News сообщает, что иракская федеральная полиция установила контроль над крупной военной базой боевиков в Старом городе в западной части Мосула. В ходе вооруженных стычек были уничтожены пятнадцать радикалов «Исламского государства». Четыре квартала в Старом городе все еще оккупированы исламистами.

    Иракские правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с  Соединенными Штатами Америки, ведут борьбу с ИГ в Мосуле с середины октября прошлого года. Восточная часть города была отбита у ИГ в январе после трех месяцев битв. Наступление в Западном Мосуле было начато в феврале. Более 20 тысяч мирных жителей все еще находятся в территориях, оккупированных террористами «Исламского государства».  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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