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Сирия, 6 июля. ИГ* несет потери на востоке провинций Хама и Хомс. Коалиция уничтожила 36 исламистов в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. ИГ направило подкрепление в Ракку из Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают укрепления исламистов в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; нейтрализовали две группы террористов ИГ в Дейр эз-Зоре и на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с «Тахрир Аш-Шам» к югу от Дамаска; потеряло военный штаб к юго-западу от города Хамима в восточной части провинции Хомс; направило подкрепление в Ракку из провинции Дейр эз-Зор; утратило холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара к востоку от года Саламия в Хаме; лишилось военной базы в Старом городе в западной части Мосула.

Международная коалиция: ликвидировала порядка 36 исламистов в городе Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Продолжаются бои в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Информационное агентство Al Masdar news сообщает, что правительственные войска задействовали множество танков Т-72 и боевых машин пехоты (БМП). После того как силы Сирийской арабской армии (САА) прорвали первую линию обороны группировки «Файлак Ар-Рахман», солдаты армии Башара Асада начали уничтожать все укрепления исламистов на занятых позициях.

Местные источники AMN также сообщают, что боевики «Джейш Аль-Ислам»***** предприняли еще одну попытку атаки на позиции «Тахрир Аш-Шам» в деревнях Бейт Сава и Мадира в Восточной Гуте Дамаска.

Тем временем сирийская армия и бойцы «Хезболлы» провели артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в районе горного массива Западный Каламун, передает информационный портал Al Manar News.

К югу от столицы вновь вспыхнули столкновения между боевиками антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства»* вблизи лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Напомним, территории близ Аль-Ярмука делят между собой радикалы вооруженной оппозиции и отряды ИГ. О потерях сторон не сообщается.

Провинция Хомс

Ранее проасадовские отряды вместе с 5-м штурмовым корпусом атаковали позиции «Исламского государства» в районе газового месторождения Аль-Хейль, расположенного к востоку от Пальмиры. В данный момент союзные войска продолжают окружать участок и занимают оставшиеся холмы близ поля. Таким образом, проправительственные ополчения планомерно приближаются к последнему оплоту ИГ в провинции — городу Ас-Сухна.

Сирийская авиация между тем проводит бомбардировки опорных пунктов террористов ИГИЛ близ границы с соседней провинцией Дейр эз-Зор. В результате авиаударов был уничтожен военный штаб, а также нейтрализованы десятки боевиков к юго-западу от города Хамима, передает агентство новостей Syria Now.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии в ходе воздушной атаки на окраинах районов Аль-Тим, Аль-Жанина и Аль-Хувайка, а также близ горы Аль-Сарда в окрестностях Дейр эз-Зора уничтожили группу террористов «Исламского государства». Об этом сообщает информагентство Syria Now. В данный момент ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами ИГ разворачиваются в квартале Аль-Решдия в центральной части столицы региона, передает агентство новостей DeirEzzor 24.

Западная коалиция тем временем провела бомбардировку укрепрайонов ИГ в городе Аль-Маядин к юго-востоку от административного центра провинции, в результате которой были ликвидированы порядка 36 исламистов, передает Twitter-канал (Hammurabi_News).

Террористы ИГИЛ продолжают терроризировать местных жителей. Согласно данным информационного агентства Al Manar News, радикалы избили людей, пытавшихся бежать в сторону провинции Хасака, в деревне Абу Хамам в юго-восточном пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям радикалов «Исламского государства» к северу от населенного пункта Аз-Замла в южной части провинции Ракка, передает информационный портал Syria Now.

Тем временем в административном центре региона продолжается крупномасштабное наступление курдов в рамках военной кампании «Гнев Евфрата». Военные источники Al Manar News сообщают, что в ходе последних сражений были нейтрализованы по меньшей мере 29 террористов ИГИЛ, а также два заминированных автомобиля. Боевики ИГ тем временем направили подкрепление в Ракку из провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

«Исламское государство» вновь несет потери в восточной части провинции. Как сообщает информационное агентство Syria Now, сирийская авиация уничтожила группу террористов ИГИЛ к северу от населенного пункта Жина Аль-Албави. Напомним, накануне в ходе массированной воздушной атаки ВКС РФ радикалы ИГ лишились сразу трех складов с боеприпасами и вооружением недалеко от ключевого города Акербат.

Проправительственная бригада «Соколы пустыни» вместе с ливанскими и афганскими ополченцами-шиитами совершила новое нападение на укрепленные пункты ИГИЛовцев. При поддержке со стороны российских и сирийских военных самолетов, союзники правительственной армии штурмовали холм Таль Хувайата и близлежащий населенный пункт Аль-Максара к востоку от года Саламия. В ходе ожесточенных столкновений холм и деревня были освобождены. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al Masdar News. Далее проасадовские войска планируют наступление на город Акербат.

Ирак

Информагентство Iraqi News сообщает, что иракская федеральная полиция установила контроль над крупной военной базой боевиков в Старом городе в западной части Мосула. В ходе вооруженных стычек были уничтожены пятнадцать радикалов «Исламского государства». Четыре квартала в Старом городе все еще оккупированы исламистами.

Иракские правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки, ведут борьбу с ИГ в Мосуле с середины октября прошлого года. Восточная часть города была отбита у ИГ в январе после трех месяцев битв. Наступление в Западном Мосуле было начато в феврале. Более 20 тысяч мирных жителей все еще находятся в территориях, оккупированных террористами «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)