Сирия: боевики убили беременную женщину в провинции Идлиб

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Аль-Фуа, 6 июля. Снайпер боевиков убил беременную женщину на севере провинции Идлиб.

Местные источники сообщили о гибели беременной женщины от выстрела снайпера одной из террористических группировок, контролирующих провинцию Идлиб. Населенные пункты Аль-Фуа и Кефрайя продолжают сопротивляться атакам террористов и находятся в осадной положении.

Источник подчеркивает, что снайперский выстрел был произведен со стороны населенного пункта Таум, который находится в восточном направлении от города Аль-Фуа. Беременная женщина погибла на месте.