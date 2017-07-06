Каждый десятый выпускник вуза в России может стать безработным

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Москва, 6 июля. Ряды безработных может пополнить каждый десятый выпускник российских вузов из-за переизбытка кадров на рынке труда, говорится в докладе аналитического центра при кабмине.

Рынок труда перенасыщен выпускниками вузов, при данном спросе работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием 10% названной группы соискателей рискуют оказаться в числе безработных. Также в образовательной сфере присутствует тенденция миграции кадров – отток молодежи в агломерации. На фоне переизбытка выпускников вузов наблюдается нехватка выпускников со средним специальным образованием, считают эксперты.