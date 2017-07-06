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Сланцевая нефть может оставить США без стратегических запасов черного золота
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    Сланцевая нефть может оставить США без стратегических запасов черного золота

    15:59  6 Июля 2017
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    Сланцевая нефть может оставить США без стратегических запасов «черного золота»

    Стратегические запасы нефти в США упали до самого низкого уровня более чем за 12 лет, поскольку активная добыча сланцевой нефти уменьшает потребность страны в аварийном запасе этого сырья на случай нехватки ресурсов.

    Bloomberg публикует 6 июля статью аналитика Шеелы Тоббен (Sheela Tobben) «Стратегические запасы нефти в США сокращаются, поскольку сланцевая нефть обеспечивает буферное снабжение» (U.S. Strategic Oil Reserves Shrink as Shale Offers Supply Buffer). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

    Запасы нефти в США сократились примерно на 13 миллионов баррелей в течение 17 недель. Это произошло потому, что министерство энергетики получало из этих запасов нефть взамен проданной в последние месяцы. Из-за этого размер запасов сократился до 682 миллионов баррелей (данные на 30 июня).

    В двух продажах, осуществленных в январе и феврале, министерство продало почти 17 миллионов баррелей сырой нефти из соляных пещер Техаса и Луизианы различным компаниям, включая государственную китайскую компанию PetroChina Co. Ltd.

    «Продажи стратегического нефтяного запаса США имеют меньшее значение, чем в прошлом, поскольку Соединенные Штаты уже не нуждаются в хранении такого большого количества нефти», — отметил старший аналитик в Macquarie Capital (USA) Inc. Викас Двиведи.

    Запасы нефти в США сократились примерно на 13 миллионов баррелей

    Чистый импорт сырой нефти и нефтепродуктов в течение недели, закончившейся 23 июня, составил 4,23 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордным уровнем в 14,4 миллионов в ноябре 2005 года.

    США создали резерв после нефтяного эмбарго в 1973-1974 гг., когда несколько стран Ближнего Востока прекратили поставки нефти в США. Строительство первого наземного оборудования началось в июне 1977 года.

    Эти сокращения не закончатся в ближайшем времени. В течение следующего десятилетия администрация Дональда Трампа планирует продать еще 270 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических нефтяных запасов США, что поможет сократить долг страны. Это количество превышает 190 миллионов баррелей, запланированных для продажи в 2018-2025 гг.

    «Как только Трамп был избран в качестве президента США, мы поняли, что его администрация не сможет финансировать свой план по снижению налогов, — сказал Двиведи. — Поэтому все, что похоже на копилку, вероятно, будет, растранжирено».

    Буфер на случай штормов

    Запас служил буфером на случай природных катаклизмов, особенно ураганов, вдоль побережья Мексиканского залива. В сентябре 2005 года президент Джордж Буш санкционировал экстренную продажу 30 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических запасов США после урагана «Катрина», пронесшегося через Мексиканский залив и нанесшего огромный ущерб нефтедобывающим объектам.

    Три года спустя ураганы «Густав» и «Айк» нарушили поставки сырой нефти для нескольких нефтедобывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива, в связи с чем 5,39 миллионов баррелей были взяты из стратегического нефтяного запаса страны. Этот «долг» был восстановлен в 2009 году.

    Последствия урагана "Катрина"

    Нужды страны в условиях чрезвычайной ситуации теперь могут быть покрыты внутренним снабжением сырой нефтью. Это примерно на 80% выше, чем десять лет назад, благодаря развитию технологий в области горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта (фрекинга), что способствовало увеличению добычи нефти из районов, в которых до этого вести работы было слишком дорогостоящим.

    По словам Двиведи, рост добычи нефти в США пришелся на всю страну, а не сконцентрировался в отдельных районах, таких как Мексиканский залив, где нефтяные поля подвержены воздействию опасных погодных явлений.

    «Мы не хотим останавливать добычу сланцевой нефти из-за шторма», — отметил он.

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #сша #сланец
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