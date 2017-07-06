Ветераны МВД подрались с полицейскими в центре Киева

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Киев, 6 июля. Между ветеранами МВД, требующими перерасчета пенсий, и украинскими полицейскими произошла потасовка. По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, инцидент произошел прямо у здания украинского правительства.

«В 13.15 произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД, которые со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчёта пенсии», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил Волынец, участники акции заявили, что хотят поговорить с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом. Они также перекрыли улицу Грушевского.

Напомним, ранее украинские националисты забросали яйцами депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко в Николаеве.