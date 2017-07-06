ЛНР зафиксировала тендненцию к обострению ситуации под Луганском

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Луганск, 6 июля. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины обстреляли шесть населенных пунктов Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ЛНР более 60 мин. Под ударами ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, дислоцирующиеся в районе населенных пунктов Желобок, Донецкий, Молодежное и Нижнее Лозовое.

В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберные минометы, вооружение БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие.