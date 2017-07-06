Глава Южной Кореи предложил встречу лидеру КНДР

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Сеул, 6 июля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в любом месте и в любое время.

«Когда сложатся надлежащие условия и когда появится шанс обратить вспять нынешнее напряжение и конфронтационную ситуацию на Корейском полуострове, я готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте», — констатировал Мун Чжэ Ин.

Глава Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну урегулировать непростую ситуацию путем диалога. По его мнению, это последний и лучший шанс наладить отношения стран.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов применить военную силу против Северной Кореи в случае очередных ракетных провокаций КНДР, передает Ura.Ru.