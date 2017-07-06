Курды освободили от ИГ развязку Аль-Басиль в центре Ракки

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Ракка, 6 июля. «Сирийские демократические силы» установили контроль над стратегически важной кольцевой развязкой.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что курды из «Отрядов народной самообороны» зачистили от боевиков кольцевую развязку Аль-Басиль в центре города Ракка около армейских казарм.

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) обороняются в исторической части Ракки. Источник отмечает, что отряд исламистов заббарикадировался в одной из мечетей Старого города. Боевики попали в ловушку и в ближайшее время будут уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.