Арбитражный суд отказал АФК «Система» в аресте активов «Роснефти» на 170 млрд рублей

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Уфа, 6 июля. Суд в Башкирии отказал АФК «Система» в отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» о взыскании 170,6 млрд рублей.

Заседание прошло в четверг. Судья Арбитражного суда Республики Башкортостан Ирина Нурисламова постановила «в удовлетворении заявления отказать».

Ранее суд по ходатайству «Роснефти» и «Башнефти» наложил арест на активы АФК «Система», в числе которых оказались 31,76% акций компании МТС, 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Кроме того, суд отказал «Системе-Инвест» — «дочке» АФК «Система» — в требовании встречных обеспечительных мер к «Роснефти» в размере 170,6 млрд рублей.