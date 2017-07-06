ЛНР: Украина не признает официальные документы МККК и ООН по пленным

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Луганск, 6 июля. Украинская сторона на переговорах в Минске отказалась признавать документы Международного Комитета Красного Креста (МККК) и мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, о статусе и местонахождении военнопленных, которых удерживает Киев. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

По его словам, Киев полностью игнорирует большую часть запросов ДНР и ЛНР по обмену пленными, которые удерживаются на территории Украины в тайных тюрьмах.

Он пояснил, что в ходе переговоров украинская сторона отказалась обсуждать данный вопрос, в результате чего представители ДНР, ЛНР и России были вынуждены покинуть заседание.