Правительство России утвердило стратегию развития агротехники до 2030 года

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Москва, 6 июля. Правительство РФ утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года. Об этом сообщил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

По оценке Медведева, в отрасли есть потенциал для развития.

«Мы должны иметь планы на будущее. Эта стратегия как раз и задает нам ориентир развития сельхозмашиностроения на период ближайших еще 12 лет», — подчеркнул Медведев.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что к настоящему моменту ключевым вопросом остается сохранение господдержки на предсказуемом уровне в условиях возрастающих требований к технологическим операциям, которые позволят обеспечивать конкурентоспособность продукции на мировых рынках. Дворкович рассчитывает, что в будущем за счет поддержки экспорта Россия сможет наращивать потенциал прямым выходом на зарубежные рынки, сохраняя при этом темп модернизации парка агротехники.